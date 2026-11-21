行政院證實，閣揆卓榮泰昨（20）日召集財經相關首長，聽取國內股市近期表現及國際金融情勢簡報；今日將召開後續相關會議，密切掌握國際市場動態，並妥適因應，以維持國內資本市場穩定。

台股連續五個交易日大跌超過7,000點，傳出行政院副院長鄭麗君昨日召集金管會等重要部會首長緊急開會，可能宣布第三波限空令，包括是否全面限制只要下跌股票都禁止融券賣出，或是放寬融資擔保維持率的計算，都在討論範圍。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，昨日下午卓榮泰召集財經相關首長，聽取國內股市近期表現及國際金融情勢簡報，掌握國際政經情勢牽動國內資本市場情形。

考量國內股市受國際股市影響，李慧芝說，卓榮泰今日將持續召開相關會議並妥適因應，以維持國內資本市場穩定。

外界關切，政府是否進一步收緊限空令救市，財政部官員表示， 以政院說法為準；經濟部部長辦公室則不評論相關訊息。

金管會19日已緊急宣布加碼祭出第二波有條件禁空，包含跌幅逾3.5%個股昨（20）日起禁止平盤下放空、盤中借券賣出委託上限再壓縮至1%等措施，但台股昨日終場仍重挫2,393點，收36,033點，跌幅6.23%，二次措施難以見效，市場傳出金管會不排除再祭出第三波救市措施。

據了解，金管會過去救市招數多元，包含平盤下全面禁止放空、限縮台股每日漲跌幅等，另為挽救融資斷頭，也有放寬信用交易整戶擔保維持率的可能性。

至於金管會連續二次救市，為何無法阻止台股大失血？金融圈高層分析，金管會雖限制空方交易，但最大問題在於無人進場撐盤，抑制空方交易只是失血比較慢；外資與自營商持續站在賣方，市場僅仰賴國安基金和一般投資人，得等到恐慌情緒和不確定性完全消化才行。