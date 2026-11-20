金管會日前再祭「有條件限空令」引發熱議，市場人士認為，融券、借券賣出占市場成交比重低，限空措施對整體流動性影響有限，且限空措施並非全面禁空，亦未減損市場既有買賣管道，管制措施主要是避免集中賣壓一次性出籠。

根據統計，11月 9日至19日集中市場借券賣出成交值占市場成交值比重介於 1.1%至2%，雖低於措施實施前一個交易日的 2.97%，借券賣出成交值也從392.7億元，降至每日111.84至175.91億元。融券賣出方面，成交值占比則介於0.20%至0.66%。

市場人士觀察，實施管制政策前，信用交易與借券賣出多半分別占全市場成交值比重2%至 7%，進一步拆解信用交易，以「融券」加計借券賣出論，占每日成交值比重多半不高於 5%，顯示放空在成交結構中本就占比不高，限空措施影響交易量有限，對整體市場流動性程度影響較低。

本次限空措施僅適用於前一日收盤跌幅達3.5%以上個股，次一交易日不得以低於前一日收盤價融券或借券賣出，並非全面平盤下禁空。證券商及期貨商為報價或避險所做的融券、借券賣出，不受限制；券商因發行認售權證、擔任造市者等避險需求，也不受借券賣出上限限制。

該人士指出，措施不限制投資人賣出自有持股，也不要求已有空單回補。投資人有避險需求，亦可運用台股期貨、小型台指期貨、股票期貨及選擇權等多元金融商品進行避險，控管自身部位曝險。

據了解，主管機關兩次推出的管制措施皆著重於槓桿交易層面，主要考量近期國際政經情勢變化，國際股市波動加劇，台股大幅震盪下，槓桿交易投資人信用風險隨之增高，適當推行價量管制措施有助降低整體市場風險，並減少過度槓桿發生機率。

此外，16 日起每日處置家數約三至五家，並無大型權值股列為處置有價證券；近一周大型權值股達公布注意交易資訊者亦僅有南亞，23 日起預計處置八檔，亦無大型權值股列為處置有價證券。

個股是否達公布注意標準，需要累積漲跌幅達一定標準外，仍需考量與大盤及同類股漲跌幅差幅等條件，且須多次符合相關公布注意資訊條款後，才可能進一步列為處置有價證券，並非單以個股漲跌幅判斷。

近期個股仍須依相對於大盤及同類股漲跌幅表現，符合相關標準後，才可能被公布注意或進一步列為處置。處置措施，主要是在發現有價證券交易異常時，為避免異常交易情形影響市場秩序，提醒投資人及證券商注意交易風險所採取的中性措施。