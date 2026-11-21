盤面分析

台股本周遭遇多項國際利空，包括輝達換執行長風暴持續延燒、美國進一步收緊晶片出口管制等，提高AI晶片業政策風險溢酬，加上美聯準會12月升息預期再起，市場避險情緒升溫，指數重挫，近期櫃買市場跌幅明顯大於加權指數，反映中小型股融資部位及槓桿資金承受較大壓力。

歷經系統性風險衝擊，台股回測前波低點，短期技術面結構仍偏弱；加上指數跌破年線，市場修復所需時間可能拉長。經歷此波快速修正，本益比已低於過去十年平均，反映市場已提前消化相當程度悲觀預期。

AI產業長期成長動能與企業基本面尚未出現系統性改變，目前修正更多反映市場情緒與評價面調整。市場氣氛轉為極度悲觀、融資持續斷頭，不少中小型成長股評價已回到相對便宜位置，企業基本面卻未同步惡化，再向下修正空間相對有限。建議採取「分批承接、汰弱留強」策略。

投資建議

操作策略方面，面對融資持續去化，現階段不急於搶短反彈，短期即使出現反彈，應以跌深反彈視之，而非趨勢反轉訊號。短期避開高度仰賴輝達訂單供應鏈族群，尤其是PCB、CCL及高階載板相關個股可能面臨獲利預期下修壓力。

提高不受資料中心資本支出波動影響的AI配套概念股及ASIC供應鏈比重，持續看好光通訊、CPO概念股；GPU伺服器供應鏈以區間操作為主，聚焦需求來源較分散、具長期競爭優勢的AI受惠企業，以分批布局方式降低市場波動風險。