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Anthropic史上最大規模IPO 富邦人壽砸2億取得7.5萬股
富邦金（2881）子公司富邦人壽參與AI開發商Anthropic, PBC於美國掛牌普通股初次公開發行（IPO），交易數量75,000股，每股價格83美元，交易總金額6,225,000美元（約合台幣2.05億元）。
美國AI公司Anthropic於美股18日盤後宣布，IPO定價每股83美元，高於原訂的70至78美元區間，發行量也加碼到9.8億股，總計募得813億美元，以基本發行規模計算，超越SpaceX的750億美元，是史上最大規模IPO案。
富邦人壽為壽險資金運用，參與Anthropic, PBC於美國掛牌之普通股IPO，申購金額上限7億美元，最終實際取得75,000股，每單位價格83美元，交易總金額6,225,000美元。至於未來一年交易情形將視市場情況及公司策略而定。富壽近年積極參與美國科技巨頭投資，6月才完成SpaceX IPO申購，取得5萬股普通股。
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