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今年迄今第3起！金居股票爆違約交割 總金額達2034萬元
櫃買中心今天公告，金居股票交易出現投資人違約交割，個股違約總金額達新台幣2034萬6000元，為今年第3度達違約資訊揭露標準，3次揭露金額累計1億5461萬3500元。
櫃買中心資料顯示，金居本次申報券商為國票天祥及永豐三重，共2個申報單位。根據台股交易日後第2個營業日交割制度，11月18日成交的股票於今天辦理交割。
根據櫃買中心今年以來揭露紀錄，金居4月21日個股違約總金額達1億1083萬元，4月22日再揭露2343萬7500元，加計今天公告金額，3次合計1億5461萬3500元。其中，4月21日金額為今年截至目前上櫃個股單一申報日最高紀錄。
近期上櫃個股違約交割揭露增加，18日有雙鴻、精材、穩懋、精測及金山電等5檔達揭露標準，19日為世界及萬泰科，加計今天的金居，連續3個申報日共8檔達揭露標準。
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