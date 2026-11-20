金管會19日下午緊急宣布加碼祭出第二波有條件的禁空，包含超過千檔跌幅逾3.5%個股20日起禁止平盤下放空、盤中借券賣出委託上限再壓縮至1%等穩定措施，但受到避險情緒拖累，台股昨日仍難敵沉重賣壓，終場重挫2,393.60點，收在36,033.29點，單日跌幅達6.23%，金管會表示，已適時採行穩定措施維護投資人權益。

2026-11-20 17:59