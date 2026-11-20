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台股連日暴跌…政院：卓揆傍晚聽取簡報 明續開會研商因應對策
台股連續多日暴跌，行政院證實，閣揆卓榮泰今天下午召集財經相關首長，聽取國內股市近期表現及國際金融情勢簡報；明天將召開後續相關會議，密切掌握國際市場動態，並妥適因應，以維持國內資本市場穩定。
面對台股連續5個交易日大跌超過7000點，傳出行政院副院長鄭麗君今天傍晚召集金管會等重要部會首長緊急開會，可能宣布第三波限空令，包括是否全面限制只要是下跌的股票都禁止融券賣出，或是放寬融資擔保維持率的計算，都在討論範圍。
行政院發言人李慧芝表示，今日下午，卓榮泰召集財經相關首長聽取簡報，掌握國際政經情勢牽動國內資本市場情形，考量國內股市受國際股市影響，明日將召開後續相關會議，並妥適因應，以維持國內資本市場穩定。
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