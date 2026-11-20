知情人士透露，行政院副院長鄭麗君今日近傍晚時，已經召集金管會、財政部、央行等重要部會首長緊急開會，針對台股連續五個交易日大跌超過7千點，以及今日大跌2393.6點再研商是否有更多護盤台股的方式，尤其金管會昨日才宣布第二波的限空令，結果今日台股跌幅更甚於昨，使得政院由副閣揆出面召集緊急會議，預料最快今晚或周日宣布第三波限空令，包括是否全面限制只要是下跌的股票都禁止融券賣出，或是放寬融資擔保維持率的計算，都在討論範圍。

包括金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、央行總裁彭金隆，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華都親自出席會議。據了解，會中也有討論到國安基金規模過小，在這波台股大崩跌之際，子彈也極其有限因而折損護盤效力的問題，因此也會希望財委會召委應儘快把國安基金管理條例修正草案，排入議程審查，儘速把規模從現有的5千億擴大至1兆元。

台股從48000點一路暴跌至破36000點，重挫12000點，跌幅75%，府院對此高度重視，然而，限空令能發揮多少效果，仍不得而知，尤其今日完全不見成效，跌得還更多，對此金融圈人士認為，外資或是原始大股東、主力都用現股賣出，限空令管不到他們，但現在大賣股票的都是外資或主力，再加上主動式ETF的踩踏效應，因此，問題不在「管賣方」，而在「買盤」到底有多少銀彈，因此，國安基金管理條例草案儘速完成修法加碼銀彈，才最能發揮護市效果。