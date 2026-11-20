金管會19日下午緊急宣布加碼祭出第二波有條件的禁空，包含超過千檔跌幅逾3.5%個股20日起禁止平盤下放空、盤中借券賣出委託上限再壓縮至1%等穩定措施，但受到避險情緒拖累，台股今日仍難敵沉重賣壓，終場重挫2,393.60點，收在36,033.29點，單日跌幅達6.23%，金管會表示，已適時採行穩定措施維護投資人權益。

面對市場擔憂重挫引發融資斷頭連鎖效應，金管會公布最新統計數據顯示，截至11月19日止，全市場信用交易整戶擔保維持率為156.18%，距離130%的追繳門檻仍有相當緩衝空間；同時，整體市場借券賣出占市場成交值比率1.55%，較18日的占比1.25%些微上升，空方借券賣壓仍存在，但已較11月6日的2.97%比重下降。

在基本面表現上，金管會指出，國內上市櫃公司今年截至10月底累計營收約達56.75兆元，較去年同期大幅成長39.05%；此外，截至10月底台股本益比約24.92倍，現金殖利率為1.63%，若加計股票股利為1.67%。

觀察20日主要亞股表現，截至下午13時30分，受全球科技股估值修正與政經不確定性影響，亞洲主要股市全面收黑。其中台灣集中市場下跌6.23%跌勢最慘重，南韓下跌5.67%、日本下跌4.74%，香港、新加坡與上海綜合指數則分別下跌2.18%、2.06%及1.83%。

若拉長時間軸，統計自11月9日金管會啟動第一波穩定措施以來，截至20日下午13時30分，台股集中市場累計跌幅達9.24%，同樣是主要亞股中跌幅最大，同期間日本股市下跌1.15%、韓國下跌3.35%。對照國際主要科技指標，11月9日至19日期間，美國那斯達克指數下跌2.85%，費城半導體指數則逆勢微漲0.31%，顯示近期台股在國際連動下承受較明顯的資金調節與修正壓力。

金管會表示，已綜合考量目前整體市場環境及國際政經情勢，採行適當穩定措施，亦將持續緊盯國內外股市變化，維護資本市場秩序與投資人權益。