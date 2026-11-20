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台股今崩跌2393點、本周市值蒸發25兆 全球排名退居第7大股市
台股今天下跌2393.60點，週五集中市場指數以36033.29點作收，單週跌點7641.83點；根據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣118兆992億元，單週暴減約25兆元，減幅約17.45%。
另外依Market Cap Watch截至17時的全球股市市值榜來看，台股排行從顛峰的第4名，退居到第7位，落後美國、中國、日本，以及印度、英國和加拿大。
產業別指數方面，根據證交所統計，本週集中市場各產業別指數全面下跌，其中居家生活類指數下跌3.84%最小，玻璃陶瓷類指數下跌36.68%最大；其他未含金融類指數下跌6863.60點，跌幅約17.86%，未含電子類指數下跌3955.32點，跌幅約為14.87%，未含金融電子類指數下跌2601.78點，跌幅約15.48%。
本週全體上市股票成交金額4兆930億元，成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額1兆7298億元，占全體上市股票交易金額比重42.26%；電子零組件類成交金額8346.70億元，占比20.39%；電腦及週邊設備類成交金額2613.72億元，占比6.39%。
本週集中市場股票成交量週轉率2.95%，成交量週轉率前3名產業為資訊服務類29.96%、玻璃陶瓷類20.40%、光電類9.74%。
累計今年初開盤迄今共213個交易日，集中市場總成交金額212兆8098億元，市場日平均成交金額9991.07億元，股票成交量週轉率164.29%，股票日平均成交量週轉率0.77%。
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