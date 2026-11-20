知情人士透露，行政院副院長鄭麗君今日近傍晚時，已經召集金管會、財政部、央行等重要部會首長緊急開會，針對台股連續五個交易日大跌超過7千點，以及今日大跌2393.6點再研商是否有更多護盤台股的方式，尤其金管會昨日才宣布第二波的限空令，結果今日台股跌幅更甚於昨，使得政院由副閣揆出面召集緊急會議，預料最快今晚或周日宣布第三波限空令，包括是否全面限制只要是下跌的股票都禁止融券賣出，或是放寬融資擔保維持率的計算，都在討論範圍。

2026-11-20 18:46