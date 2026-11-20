AI大廠Anthropic掛牌首日股價勁揚逾17%，不過，並未消除市場對於AI前景的疑慮，台股今天多檔AI族群重挫跌停，加權指數下挫2393點，回測36000點關卡。法人表示，AI族群止跌關鍵首要觀察籌碼能否獲得有效沉澱。

美國期中選舉民主黨大獲全勝，市場憂心美國人工智慧（AI）資料中心政策恐將轉變。全球人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳辭去職務，美國政府又發布新規進一步限制晶片出口至海外資料中心，更加深市場對於AI前景的疑慮，重創全球股市。

台股今天下挫2393.6點，收在36033.29點，自10月6日高點49968.92點，至今累計大跌13935.63點，跌幅達27.89%。兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股成也AI，敗也AI。

黃國偉指出，觀察今天股王信驊、股后創意、川湖、健策以及聯發科、台達電、台光電和欣興等大廠皆重挫跌停，不乏是法人先前關注的熱門AI族群，除融資停損，ETF賣壓及法人停損是引發今天進一步破底的關鍵。

黃國偉說，黃仁勳去職確實可能為輝達和AI產業長期發展帶來隱憂，不過，輝達上調明年營運展望，短期AI產業應不受影響。籌碼問題是影響台股表現的關鍵因素，籌碼獲得有效沉澱是AI族群止跌的關鍵。