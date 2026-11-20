臺灣證券交易所董事長林修銘20日指出，臺灣資本市場與國際市場連結緊密，短期難免受政經情勢及市場情緒影響，但臺灣產業長期累積的競爭優勢不變，呼籲投資人對臺灣企業基本面保持信心，並強調證交所將持續維護市場交易秩序與安全，確保資本市場穩健運作。

林修銘分析，臺灣企業歷經美中貿易紛爭、新冠疫情及全球供應鏈重組等挑戰，持續透過技術創新及全球布局展現高度應變能力與產業韌性。對於近期市場關注的AI產業前景，從國際科技大廠財報及投資規畫觀察，全球AI運算及基礎建設需求仍具中長期成長空間。

他表示，臺灣競爭優勢是多年累積的完整產業生態系，從半導體製造、先進封裝到AI伺服器及系統整合，均具備深厚實力，國際AI大廠持續擴大與臺灣業者合作，也凸顯臺灣在全球科技供應鏈的關鍵地位。

從基本面來看，臺灣今年前三季經濟成長率達14.22%，上市公司前十月營收年增近四成、前三季稅前純益年增超過八成，顯示經濟與企業營運仍具成長動能。林修銘說，面對短期市場波動，投資人更應回歸企業基本面，理性看待市場變化，對臺灣產業的長期競爭力保持信心。

林修銘強調，維護市場交易秩序與安全，是證交所最重要的責任。面對國際金融情勢變化，證交所將持續強化市場監視及風險管理機制，密切掌握交易動態與各項風險指標，並與主管機關密切合作；如發現異常情形，將依權責即時處理，適時採取必要因應措施。

從集中市場交易情形觀察，融資餘額較上月高點減少逾1,500億元，顯示市場槓桿部位持續調整。另就違約交割及融資追繳處分情形觀察，目前尚未出現明顯異常。證交所將密切掌握市場交易動態及相關風險變化，落實風險控管，維護市場交易秩序。

針對近期市場波動，金管會19日已宣布自20日起實施新一波市場穩定措施，適度限制跌幅較大個股次一交易日的融券及借券賣出價格，並調降借券賣出委託數量上限，以減緩短期集中賣壓。相關措施並非全面禁止放空，投資人仍可依規定進行融券、借券賣出及運用衍生性商品避險，兼顧正常交易需求與市場穩定。證交所也將持續觀察市場情勢，配合主管機關適時檢討調整。

林修銘指出，市場信心除來自企業基本面及健全的交易制度，更需要充分的資訊揭露與良好的企業溝通。證交所將持續督促上市公司落實重大資訊揭露，鼓勵企業主動向投資人說明營運成果、經營策略及未來展望，深化企業價值溝通；同時鼓勵上市公司衡酌財務狀況及股東權益，適時評估實施庫藏股等措施，展現企業對長期經營的信心。

此外，證交所也將加強關注市場不實消息，於媒體報導或市場觀念有所偏誤時，適時對外提供正確完整說明，協助投資人認識市場情勢與交易制度。

林修銘最後強調，臺灣資本市場的長期發展，既有賴企業堅實的競爭力，也需要健全且具韌性的市場制度作為支撐。證交所將持續與主管機關及市場各界攜手合作，落實市場監理、強化資訊透明，支持企業創新及永續發展，共同維護投資人信心，推動臺灣資本市場長期穩健發展。