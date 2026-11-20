台股本週重跌7641.83點或17.5%，集中市場今天收在36033.29點，創下史上最大單週跌點紀錄。法人認為，台股近1個半月重挫逾14000點，持續反映市場對利空的擔憂，除了外資連續賣超、散戶融資減碼斷頭外，本土投信及自營商也加入停損行列，自營商今天賣超逾新台幣340億元。

台股本週前4個交易日下挫5248.23點，儘管金管會昨天緊急祭出第2波限空令，但今天仍難敵市場賣壓。權值股台積電盤中股價跌破2000元大關、最低殺落1970元，尾盤雖見護盤基金進場，終場仍下跌100元或4.76%，收在2000元整數關卡。鴻海下跌10.5元或4.76%，收在210元；聯發科、台達電則殺落跌停板3350元及900元，日月光投控重挫9.33%、收在457元。

除了權值股全面走弱外，中小型股今天跌勢尤其慘重。台股包括AI相關的印刷電路板、ABF載板、玻纖布、光通訊、被動元件，以及伺服器散熱、機殼、滑軌等族群弱勢跌停，今天上市櫃公司合計約365檔個股跌停；電子股成為台股殺盤的重災區，類股指數重挫6.26%。

台股在無差別下殺氣氛中，今天傳產股也受到賣壓衝擊。塑膠、玻璃股重挫逾9%，機電、電纜、生化、航運下跌6%至9%，權值較重的金融股也下挫5.82%。

千金高價股也成為法人停損主角，包括亞德客-KY、致茂、高力、台達電跌落千元關卡，千金股降至只剩30檔；其中包括股王信驊、股后創意在內，高達23檔千金股今天收盤跌停；僅創新服務一檔逆勢收紅，強攻漲停1295元。

台股今天盤中最多重挫2688.21點，跌幅達6.99%，一度失守36000點大關，為史上第4大盤中跌點；收盤指數下跌2393.6點，為歷史第3大收盤跌點，僅次於今年7月17日下跌2953.71點及本週一下跌2635.04點。台股史上前3大收盤跌點，就有2天是落在本週。

根據台灣證券交易所統計，今天三大法人同步賣超，合計賣超522.46億元。外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超94.13億元，為連續第5個交易日賣超；投信由買轉賣、賣超87.49億元；自營商更是大砍340.84億元，賣超手筆遠超過外資。

第一金投顧董事長黃詣庭形容，台股經過連番重挫，今天又大跌，市場面臨恐懼的總和，包括融資斷頭、法人的程式交易停損等，各方賣壓傾巢而出。

群益投顧總經理范振鴻分析，台股本週跌勢慘重有3個主要原因。他直呼，「AI因為1場選舉而改變了」，11月初美國期中選舉，民主黨大勝，從選舉結果可看出美國民眾強烈反對AI資料中心（AIDC）的風潮。

范振鴻指出，選舉期間，全美10個州同步舉行約40項與AI資料中心相關的地方公投與提案，選民以壓倒性票數投票支持限制、審查或禁止AI資料中心擴建，這可能影響未來AIDC的建置速度。

其次，美國升級對中國的AI晶片管制，將新加坡、泰國、馬來西亞、印尼與巴西等列入高風險國家。除了輝達（NVIDIA），超微（AMD）昨天也遭放空機構狙擊，指控其與美國黑名單的中國企業有業務關聯。

第3，范振鴻認為，輝達前執行長黃仁勳上週宣布下台，這對AI產業發展衝擊相當大，包括輝達5300億美元的循環融資接下來怎麼進行，尤其這背後可能牽涉美國政治角力，後續影響難以預估。

法人分析，黃仁勳與台灣供應鏈合作關係密切，過去3、4年來，台灣搭上這波AI狂潮，經濟猛爆成長，股市也跟著扶搖直上。如今AI敍事鬆動，黃仁勳離開輝達，許多外資對於台股先砍再說，近期外資大舉匯出，新台幣兌美元匯率已經多次測試33元關卡支撐。

黃詣庭進一步指出，「AI不是泡沫」。他觀察，相較於2000年的網路泡沫，當時許多公司不賺錢；今天的AI市場，可以清楚看到算力需求非常強，接下來AI模型還是要繼續往前走，AI資料中心（AIDC）一定得繼續蓋，而台灣供應鏈完整，幾乎沒有人可以取代。

黃詣庭坦承現在市場確實有一些雜音，認為接下來AIDC的建置會放緩，但放緩不代表消失。他認為台股這波急跌，從10月初歷史高點49968.92點，短短1個半月已回檔逾14000點，跌幅達28.48%，可能已反映市場對利空的擔憂，估值相當有吸引力，現在就是靜待市場恐慌情緒扭轉。