台股20日遭遇恐慌性賣壓，集中市場指數開低走低，盤中最低下探35,738.68點，終場重挫2,393.6點，收在36,033.29點，改寫史上第三大單日收盤跌點，上市櫃公司合計364家跌停作收。值得注意的是，儘管大盤跌勢猛烈，外資賣超卻收斂至94.13億元，降至百億元以下，不過自營商擴大賣超，三大法人則合計賣超522.46億元。

統計三大法人20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超94.13億元，投信賣超87.49億元；自營商賣超（合計）340.84億元，其中自行賣超50.68億元、避險賣超290.16億元。

盤面上，五大權值股全面收黑，合計拖累集中市場指數1,098.45點，約占當日大盤跌點的45.9%，成為大盤重挫的主要壓力來源。其中，台積電（2330）盤中最低下探1,970元，終場收在2,000元，下跌100元、跌幅4.76%，單檔就拖累大盤759.85點，成交值更放大至1,512.32億元，成為最大空方來源。

聯發科（2454）與台達電（2308）雙雙跌停，分別收在3,350元及900元，拖累大盤164.53點、71.93點；日月光投控（3711）收457元，下跌9.33%，拖累58.85點；鴻海（2317）收210元，下跌4.76%，拖累43.31點。

高價股也持續遭遇猛烈修正，千金股家數進一步縮減至30檔。終場除大立光（3008）、台積電、緯穎（6669）、群聯（8299）、智邦（2345）及藥華藥（6446）等6檔未跌停，創新服務（7828）更上演盤中大逆轉，從跌停價一路急拉，終場亮燈漲停收1,295元之外，其餘23檔千金股全面跌停作收。

相較之下，資安族群成為盤面少數逆勢亮點。近期國內外資安事件接連發生，加上政策題材持續發酵，帶動資安股買盤聚集，仁大資訊（7767）率先亮燈漲停，進一步激勵華經（2468）、資通（2471）、意藍（6925）、中華資安（7765）及資拓宏宇（6614）等個股跟進攻上漲停，成為空頭盤勢中少數逆勢突圍的族群。

面對台股單日重挫逾2,300點，法人資金動向也成為觀察市場賣壓是否持續，以及後續能否止跌的重要指標。