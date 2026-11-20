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AI信心潰堤！台股跳空崩跌2393點…改寫史上「第三大收盤跌點」勉守3萬6
台北股市20日跳空崩跌2393點，以36033點作收，勉強守住3萬6千點整數關卡，創下近7個月新低，並改寫史上第三大收盤跌點，跌幅6.23％，成交金額8773.5億元。台股一周內跌掉7641點，跌幅17.5％，周K大長黑。
台股在AI產業利空、地緣政治風險、通膨僵固性等多重利空夾擊下，跳空開低走低，盤中失守3萬6千點，最低下探3萬5738點，最多崩跌2688點。台積電盤中已破2000元大關，最低下殺至1970元，最後以2000元收盤，大跌100元，跌幅4.76％。
群益平衡王基金經理人鄭秉倫表示，這波台股修正主要受到美國期中選舉共和黨失利，引發市場對於AI資料中心政策變動的預期，再加上AI晶片龍頭高層異動、AI資本支出延後等等因素拖累，在不確定性增溫下，引發獲利調節壓力，不僅美股波動加劇，台股也同樣震盪回檔。
鄭秉倫指出，短期來看，來自外部情緒干擾與風險折價情況仍未消散，台股波動難免，但中長期而言，AI長期趨勢並未改變，供應鏈需求仍舊強勁，企業盈餘上修循環亦未變，加上台股歷經修正後，評價已由高點約19倍降至約15倍，待市場不確定性逐一反應與消除，仍可望吸引資金配置，表現仍不看淡。
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