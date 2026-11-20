台股今（20）日收盤下跌2,393.6點、跌幅6.23%，終場以36,033.29點作收，創史上收盤指數第三大跌點，成交量8,774億元；台積電（2330）收盤價2,000元，下跌100元，跌幅4.76%。

今日強勢股以雲端資安概念續強最亮眼；50大權值股則有17檔收盤跌停。今日成交金額大且走高為：華經（2468）、驊宏資（6148）、中華資安（7765）、資通（2471）、及意藍（6925）；成交金額大且疲軟者則為：、聯發科（2454）、國巨*（2327）、聯電（2303）、台達電（2308）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）、群聯（8299）及世芯-KY（3661）。

群益投顧表示，投資人及部分法人科技股持倉大降，短線整體籌碼受衝擊，上檔大量籌碼套牢與「黃仁勳溢價效應收斂」仍呈牽制。以融資籌碼清理程度推估，大盤反彈受上檔籌碼嚴重套牢牽制下，急低後反彈走勢估計將偏弱；格局估進入破前低在37,837.05點後的多頭抵抗力道可望漸增，但仍呈來回震盪走跌態勢。

根據高盛Prime Brokerage最新周報，截至上周四（19日）美國資訊科技類股多空比降至1.5、創2016年來最低；科技股配置低於標普500逾20個百分點，這樣狀況拉高潛在的軋空（Short Squeeze）動能，但基金仍在趁反彈放空個股，顯示市場對這波反彈漲勢是否能持續缺乏共識。