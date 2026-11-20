玉山科技島基金經理人林哲宇也認為，觀察市場恐慌氣氛濃厚、量能持續萎縮，短線至年底前的不確定性因素多，信心面仍待止穩。從評價面來看，台股本益比已自20倍快速回落到15倍以下，約為過去十年平均水準，在企業獲利基本面仍佳的情況下，加權指數大幅下跌的風險相對有限。

玉山金平衡基金經理人陳詩晴表示，目前技術面短線結構偏弱，大盤指數進入二次探底築底格局，後續可觀察年線主要支撐。資金面及籌碼面來看，外資淨空單仍在10萬口左右的高水位；上市櫃融資餘額減幅未達7月低點水準，惟本周台股大幅修正下，中小型股加速趕底，目前乖離已大，具備技術性反彈契機會與條件，後續需要有基本面配合，方能有效反彈。

AI產業長期成長速度與基本面尚未出現系統性惡化，目前市場修正主要反映評價面與情緒面調整。投資人可持續檢視手中持股，汰弱留強，聚焦2027年獲利成長確定性高、產業競爭力強且評價已明顯修正的優質企業，並採取分批布局策略。

林哲宇展望後市，市場將由過去AI供應鏈齊漲的階段，轉向更重視基本面與獲利能見度的選股時代，資金流向也將出現明顯分化。其中，具備中長期成長動能、並已開始貢獻實質獲利的AI供應鏈企業，有望成為資金優先布局標的，尤其是未來二至三年訂單能見度高、業績成長趨勢明確的族群，包括先進製程、ASIC設計服務，以及光通訊／CPO等AI關鍵基礎設施供應鏈。

林哲宇指出，隨著AI資料中心對高速傳輸需求持續提升，光通訊產業長期成長趨勢最為明確；另一方面，ABF載板、PCB等先前因市場情緒而大幅修正的AI供應鏈族群，在評價面回落後，亦不排除出現跌深反彈機會，可作為投資人波段布局的重要觀察方向。