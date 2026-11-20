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技術面負乖離大 VS.籌碼面凌亂 AI 族群崩跌造成台股蒙難
台股今（20）日盤中重挫超過2,600點，跌幅逼近7%，36,000關卡盤中也失守；美股四大指數昨（19）日平均跌逾2%，且全數跌破年線。雖Anthropic掛牌上漲17%，但盤後大跌超過6%，目前市場對AI龐大資本支出導致自由現金流轉負、獲利變現及AI監管疑慮未除，疊加AMD AI晶片面對中國大陸管制雜音，引爆外資提款與融資多殺多賣壓，金管會「限空令2.0」首日仍難敵恐慌賣壓。
國泰證期投資顧問部協理郭經緯指出，輝達前執行長黃仁勳辭職，台灣AI供應鏈的光環正逐漸褪去，大盤失守關鍵年線且月季線反壓沉重，台股進入評價修正與築底期；短線有國安基金進場護盤，大盤技術面負乖離過大有機會醞釀技術性反彈；後續留意美國聯準會12月最新利率決策，以及12月初黃仁勳國會聽證，籌碼面需要時間沈澱。
郭經緯表示，後市大盤四個止跌觀察指標包括：外資期現貨賣壓收斂、融資連日百億大減、新台幣止貶回穩、信驊（5274）、川湖（2059）、創意（3443）等高價指標股率先止跌。
郭經緯指出，暴跌的AI股操作策略方面，現階段宜多看少做、去槓桿，切忌盲目接刀，保留部分現金，待止跌訊號出現後，分批聚焦具技術護城河、2027年訂單明確，如台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光（3711）等績優好股。
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