玉山科技島基金經理人林哲宇也認為，觀察市場恐慌氣氛濃厚、量能持續萎縮，短線至年底前的不確定性因素多，信心面仍待止穩。從評價面來看，台股本益比已自20倍快速回落到15倍以下，約為過去十年平均水準，在企業獲利基本面仍佳的情況下，加權指數大幅下跌的風險相對有限。

2026-11-20 13:26