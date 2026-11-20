隨全球半導體產業2027年成長率自高峰放緩，法人認為，基於產能過剩風險較低，這次修正並非全面性獲利崩跌，投資策略應著重選股，優先看好2027年獲利成長足以抵銷本益比下修、且成長動能可延續至2028年的公司。

根據大型本國投顧最新投資建議，推薦個股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、鴻勁（7769）、中砂（1560）、南亞科（2408）、研華（2395）、信驊（5274）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、頎邦（6147）、旺矽（6223）等12檔。

法人分析，以第3季財報來看，人工智慧（AI）供應鏈毛利率及營利率向上趨勢明確，晶圓代工存貨周轉天數僅76日，低於近五年平均的80日，產能利用率維持滿載。

即使封測業者資本支出倍增，但AI晶片面積增加、HBM堆疊層數提高，使各環節新增產能迅速被吸收，供不應求帶動漲價趨勢，進而推升AI供應鏈獲利成長高於營收。

反觀 IC 設計業者毛利率漲跌互見、近半數或歷年減，反映成熟製程與封測漲價難以完全轉嫁；且因成熟製程產能吃緊，業者為確保供貨而提高備貨水位，及聯發科AI ASIC專案備貨，存貨周轉天數自2025年第3季約90日連續四季攀升至133日；個人電腦相關IC設計公司第4季營收預估普遍季減。

根據Gartner預估，全球半導體營收年增率將由2026年的92%降至2027年的 25%，法人指出，過去三次成長高峰後，台股均曾出現15%至32%幅度修正，評價修復空間有限。

所幸本次資本密集度降至約15.5%，低於2022至2023年32%，產能過剩風險較小，本次修正並非全面性獲利崩跌，投資策略應著重選股，而非全面減碼。

在評價收斂的環境下，法人預估，本益比下修20%、30%及40%，分別需要約25%、43%及67%的獲利成長才能維持股價。