台股20日賣壓持續擴大，盤中一度重挫逾2,400點，台積電（2330）也一度跌破2,000元，法人指出，外資對台灣半導體產業看法較三個月前明顯轉趨保守，市場已提前將焦點轉向2028、2029年AI資本支出是否放緩，資金取得及資料中心建置進度成為主要疑慮。

法人表示，多數投資人仍認同AI是長期趨勢，但考量信貸市場可能收緊，部分投資人擔憂雲端服務供應商（CSP）及AI新創業者取得資金的難度提高，進而延後資料中心建置計畫，2028年AI支出可能面臨硬著陸或軟著陸。此外，美國政治環境及政策變化，尤其德州資料中心建置的不確定性，也可能擴大晶片生產與實際部署之間的落差。

法人認為，從晶片生產到資料中心部署的前置時間約一年，因此台積電2027年晶片產出，實際上是為2028年資料中心部署做準備，市場對供需落差可能有所高估。

觀察台灣市場，法人指出，本地投資人看法普遍較外資樂觀，主因製造業數據至少到2027年仍具支撐，但外資認為多數供應鏈對2028、2029年需求能見度仍不明朗，台股短期風險相對較高。

在個股方面，法人認為CPU及ASIC供應鏈相較其他產業更具支撐力，短期相對看好台積電、日月光投控及聯發科。法人強調，目前尚無明確證據顯示2028年AI資本支出將遭削減，但市場通常早於企業獲利下修提前反應，台積電明年1月公布的2027年資本支出指引將是重要觀察指標。