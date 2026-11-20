美國再收緊AI晶片出口管制，甚至將算力租賃納入規範，市場憂心恐衝擊全球AI供應鏈。不過，法人認為，新規主要影響中國海外算力布局，對全球AI需求衝擊有限，短期僅使部分設備採購及出貨遞延，AI產業評等維持買進。

美國商務部工業與安全局（BIS）已於11月16日公布AI晶片出口新規，將管制範圍從晶片銷售延伸至算力租賃，海外資料中心若向中國企業提供大量算力，須事先取得美國許可；東南亞等五國進口先進晶片，也改為須經許可。

法人指出，新規主要壓縮中國原先規劃的海外新增算力需求。儘管中國國產晶片平台目前已具備預訓練、後訓練及推論能力，但受限於高頻寬記憶體（HBM）與軟體生態系，短期內仍難以全面填補新規造成的供給缺口。

此外，服務中資客戶的東南亞GPU租賃業者，可能面臨出租率下滑風險；銀行也開始在貸款協商中加入出口管制條款，恐使部分新設備採購時程延後。至於台灣供應鏈，主要影響則在於增加出口查核成本，以及出貨交期遞延風險。

不過，法人認為，全球AI算力需求仍供不應求，新規主要影響新硬體採購時點，例如因交貨地點調整而導致部分出貨遞延，對整體AI需求衝擊有限。除非美系雲端服務供應商（CSP）同步下修資本支出，且設備驗收延後、收款狀況轉差，才需要進一步下修全球AI硬體需求。因此，目前對AI產業評等仍維持「買進」。