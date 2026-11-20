台股近期持續往下探底，金管會雖然加碼限空令，且借券賣出再收緊，但20日仍是開低走低重挫的走勢，盤中一度失守36,000點，下滑至35,959.03點，大跌2,467.86點，市場哀鴻遍野，面對不確定因素仍高，摸不到底的情況，到底該先逃還是勇敢搶進？證券分析師直言，考量三個因素，投資價值已經浮現，操作上可以分成三類投資屬性來看。

台股早盤以37,646.13點開出，下跌780.76點，一開盤就跌破11月6日的盤中低點37,837.05點，權王台積電領跌，早盤以2,035元開出，一度下滑至1,990元，下跌110元，聯發科、台達電、日月光投控等權值股齊挫，拖累大盤指數再往下殺，一度下探至35,959.03點。

台股從10月6日的新高49,968.92點反轉下跌，一路下跌至37,837.05點才反彈，反彈的高點則曾拉升至44,525.24點，但隨著黃仁勳事件的影響，大盤指數再反轉向下，20日更是跌破前低，市場上人心惶惶，都在問到底要跌到什麼時候？該先逃還是趁機低接？國安基金的護盤怎麼還不見功效？

面對近期的跌勢，不僅已吐回國安基金宣布進場以來的漲幅，年線也失守，金管會再祭出救市措施，自11月20日起再加碼限空令，收盤跌幅達3.5%以上次日不得低於前收盤價放空；每日盤中借券賣出委託量由前30日均量3%降至1%，但避險與造市需求可排除。

證券分析師張陳浩表示，面對盤下不得放空的限制，市場擔心恐出現流動性風險，同時解讀成仍存有下跌空間的可能，因此，即使有進一步的限空令，台股20日仍是跌勢沈重。

張陳浩認為，台股跌破前低，主要是因投資人信心潰散、多殺多、及對後黃仁勳時代的AI怎麼走的觀望態度等原因所造成，雖然大盤轉空，不過，因這波是急跌，可望減緩空頭循環，在整理過後，也不排除再修正成多頭。

張陳浩指出，目前全球的AI產能仍然不足，台灣站最關鍵的地位不變；針對本益比的修正上，以AI個股的本益比修正來看，已是超額修正；另外，FED升息也早在預料中。

張陳浩強調，基於這三大因素，投資價值已浮現，但因籌碼仍屬不安定情況，操作上可分依投資屬性分成三類；首先，以現股買進者持股續抱，等待回歸基本面；其次，採高槓桿操作者，宜減碼去槓桿；至於空手的投資人則是靜待落底再再尋找進場時機。