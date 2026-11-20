台積電（2330）今日盤中跌破2000元關卡，最低來到1990元，隨後在2,000 元大關震盪，市值盤中降至51.86兆元，法人觀察，國際上多重因素衝擊，美國出口管制升級、美國期中選舉選後變天AI基礎建設投資放緩疑慮仍持續，AI精神領袖輝達管理層震盪，加上「有條件禁空令」為雙面刃仍會降低市場流動性，且易引發市場心理面對後市的疑慮。

數據顯示，台積電今日再度回測 2,000 元大關，距離前一次波段低點（11 月 6 日觸及 2,020 元）僅時隔約兩周（10 個交易日）。

此外金管會同日上路的「有條件禁空令」（睽違 4 年重啟）短期有助抑制空方，但法人也指出，確實會降低市場流動性，且容易引發市場對後市的心理疑慮。

金管會昨宣布於 11 月 20 日正式實施的「限空令 2.0」（個股當日跌幅達 3.5% 以上，隔日平盤下禁止放空，且借券賣出上限降至 1%），是繼 2022 年 10 月（俄烏戰爭與全球升息期間）之後，睽違約 4 年再度祭出的重手。不過法人也認為，容易被部分投資人解讀為「盤勢比想像中更險峻」，反而引發心理不安或趁反彈逃命的賣壓。

台積電占台股大盤權重極高，其 2,000 元整數關卡與大盤年線、國安基金防線高度重疊。當台股在 11 月 19 日單日重挫 1,768 點、逾半上市櫃個股跌幅超過 3.5% 時，金管會才會在隔日（20 日）啟動禁空令 2.0，藉此切斷空方透過放空權值股壓低指數進而引發中小型股斷頭的連鎖反應，不過今日中小個股仍多數刷一整排綠燈跌停，政策效果尚待後續觀察。

法人也分析，禁空令針對的是「前一日收盤跌幅達 3.5% 以上」的個股。台積電 11 月 19 日收盤跌幅約 3.45%（跌 75 元至 2,100 元），並未觸發 20 日的平盤下禁空名單，但其 20 日若收盤跌幅擴大至 3.5% 以上，下個交易日就會受限；同時「借券賣出上限降至 1%」是全市場適用，將直接限制外資法人借券放空台積電的額度。