台股近期波動加劇，不少股民面臨帳面縮水壓力，一名網友在社群發文分享「心靈療癒秘訣」，透露自己將持股賣出後立刻買回，帳面虧損竟神奇減少，直言「我心情好很多欸，送給你各位」。貼文曝光後，隨即引發大批股民朝聖，爆笑調侃與神吐槽留言迅速洗版。

原PO表示，剛剛手動將手中股票賣掉後又馬上買回來，發現庫存明細上的帳面未實現虧損大幅減少，看著一片綠油油的數字變少，心情頓時舒暢許多，因此大方把這招「神奇操作」分享給同樣在股海浮沉的網友。

不少網友看到後笑翻狂酸，「掩耳盜鈴投資法」、「你自己抄自己的底，好猛啊」、「這算不算做假帳」、「我就說上網能學到新東西吧」，更有人幽默推薦更進階的心理安慰招式，「一鍵清倉發現虧損變0，心情舒暢了許多」、「庫存有調整價位功能，要不要試著調整為0，這樣帳面會是正的喔！」。

也有大批股民立刻點破盲點，提醒別只看未實現損益自欺欺人，「你是不是已實現損益那欄壞了」、「只是把未實現虧損轉到已實現虧損」、「你點開已實現損益那欄試試看，看一下心情如何」，並無奈共鳴「跟我一樣，今天看著我的帳面虧損減少了，原來是我把虧最多的個股賣了呀」。

不過仍有實戰派網友認真回應，直言近期盤勢震盪劇烈，「最近只要一開盤就把股票丟了，收盤再撿回來都是賺的」，還有人精算複利下跌法則，調侃本金越虧越少後，每次跌10%虧損的金額自然跟著變小，在苦悶盤勢中意外成為股民自嘲焦點。