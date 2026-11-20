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台積電跌破2000元！盤中最低1990元 台股狂瀉逾2450點失守36000點
受美股科技股重挫與美國晶片管制升級衝擊，台股今（20）日迎來「黑色星期五」，盤中最大焦點落在權王台積電（2330）正式跌破2,000元整數大關。受昨夜台積電ADR下跌2.90%拖累，現貨今日以2,035元開低後，早盤雖一度試圖力守兩千元關卡，但在無差別停損賣壓湧現下，上午10時45分過後正式失守2,000元大關，最低下探1,990元、重挫110元（跌幅逾5%），市值滑落至約51.6兆元水準。
隨著定海神針台積電跌破2,000元心理防線，大盤指數同步上演大跳水。繼昨（19）日重挫1,768點並失守年線後，即便金管會盤前祭出「限空令2.0」且國安基金表態護盤，今日加權指數跳空開低780.76點後仍一路探底，截至上午10時50分左右最低觸及35,969.91點，狂瀉逾2,450點、跌幅超過6.2%，接連失守38,000、37,000與36,000點三道整數關卡。
在台積電失守兩千元關卡的骨牌效應下，其餘大型權值股與中小型股全面潰散。
聯發科、聯電、台達電盤中均不敵賣壓亮燈跌停，鴻海亦重挫逾3%；上市櫃合計超過千家公司下跌，跌停家數一度逼近300家，代表中小型股的櫃買指數跌幅更逾7%，顯示市場流動性緊縮，投資人面臨嚴重的融資追繳與斷頭壓力。
本波全球股市修正核心在於市場對AI資本支出回報率疑慮升溫。儘管AI巨頭Anthropic於美股掛牌首日大漲約17%，卻未能提振整體科技股信心，美股週四四大指數開高走低全面重挫，道瓊指數狂瀉逾1,100點失守5萬點大關，費城半導體指數下跌2.4%，連帶拖累日、韓股市今日早盤同步走弱。
面對外資大舉提款亞股與美國晶片出口管制新規的不確定性，台積電跌破2,000元大關後短線技術面明顯轉弱，在融資浮額尚未清洗乾淨、權王與加權指數未見明顯止穩訊號前，建議投資人嚴控風險、謹慎應對。
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