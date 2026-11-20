台股20日開低走低，11月6日的低點37,837.05點也失守，權王台積電（2330）領跌，股價回測2,000元關卡價位，隨著賣壓加重，大盤指數一度下探至36,162.96點， 重挫2,263.93點，不過，台積電似有買盤進場低接，拉升大盤指數跌勢收斂，但仍是大跌的表現。

美股周四由漲轉跌，Anthropic史上最大首次公開發行股票（IPO）首日上漲17%，卻未能止住AI股賣壓，投資人對龐大AI支出能否帶來足夠獲利、業者舉債負擔及升息前景的疑慮未消。

道瓊工業指數下跌1,101.11點，跌幅2.2%，收49,097.06點；標普500指數下跌147.8點，跌幅2%，收7,175.83點，連跌六個交易日，為2024年4月以來最長跌勢；那斯達克綜合指數下跌550.69點，跌幅2.3%，收23,879.20點；費城半導體指數下跌2.4%。

台積電ADR跌2.9%，台積電早盤以2,035元開出，一度下滑至2,000元，大跌100元，其他權值股也是重挫，拖累大盤指數再往下殺，一度下滑至36,162.96點，下挫2,263.93點。

不過，台積電回測2000元關卡，買盤也進場低接，拉升股價，盤中跌勢略有收斂，同時拉升大盤指數，但仍是下跌逾2,000點，盤中跌幅逾5%；櫃買市場也是重挫， 盤中跌幅逾7%。