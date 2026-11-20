台積電（2330）今日盤中跌破2000元關卡，最低來到1990元，隨後在2,000 元大關震盪，市值盤中降至51.86兆元，法人觀察，國際上多重因素衝擊，美國出口管制升級、美國期中選舉選後變天AI基礎建設投資放緩疑慮仍持續，AI精神領袖輝達管理層震盪，加上「有條件禁空令」為雙面刃仍會降低市場流動性，且易引發市場心理面對後市的疑慮。

2026-11-20 11:08