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台股崩跌逾2,000點探七個月低檔 半導體三雄全面重挫
台股今（20）日早盤湧現恐慌性賣壓，加權指數跌至36,406點，重挫2,020點、跌幅5.26%，失守37,000點關卡，回探逾七個月低檔。
半導體三大權值股全面下殺。晶圓代工龍頭台積電（2330）報2,015元，下跌85元、跌幅4.05%，逼近2,000元關卡；聯發科（2454）報3,415元，重挫305元、跌幅8.2%；日月光投控（3711）報466元，下跌38元、跌幅7.54%。
相較上周五收盤43,675點，台股本周已下跌7,268點、跌幅16.6%。以上周五上市公司總市值143.07兆元為基準，按指數跌幅估算，本周上市股票市值蒸發約23.8兆元。
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