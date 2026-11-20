儘管金管會再祭限空令，美股收盤重挫，牽動台股今日一開盤跳空大跳逾千點，開盤10分鐘內，指數下殺逾1600點，失守3萬7，跌幅4％，本周台股灰頭土臉，一周以來跌掉近7千點。

數小時前，美股收盤也是四大指數均收黑，道瓊跌2.19％、那斯達克指數跌2.25％、S&P跌2.02％，費半指數跌2.42％。Anthropic IPO首日大漲約17%，超微（AMD）則遭放空機構點名後重挫7.72%，市場仍憂心AI獲利、資本支出與融資風險。

法人預估，大盤短線可望進入籌碼沉澱、外資賣壓收斂與台幣止貶的築底階段，真正的回升點恐落在2027年第2季。

法人建議，投資人避開或減碼高度依賴新創資本支出的二線題材股，將核心部位集中於具備技術護城河、且直接受惠2027 年確定性訂單的先進製程晶圓代工、高階封測與關鍵電源散熱龍頭及評價偏低的AI伺服器股。