AI投資獲利疑慮升溫，加上聯準會釋出鷹派訊號，美股四大指數昨夜全面重挫，道指暴跌逾1,100點，費半指數下跌2.42%；亞股也難逃賣壓，日、韓股市20日開盤同步重挫，早盤跌幅分別擴大至約4.5%、3.5%，市場避險情緒急遽升高。台股12月台指期率先重挫1,057點，以37,550點開出；集中市場指數隨後開低780.76點，以37,646.13點開出。

隨後台積電（2330）領軍五大權值股全面走弱，日月光投控（3711）跳空跌停，台達電（2308）失守千元關卡，股王信驊（5274）再度跌停，南亞（1303）、台光電（2383）、欣興（3037）、奇鋐（3017）、創意（3443）等指標股也同步承壓，賣壓迅速擴散，大盤跌點進一步擴大至1,673.57點、下探36,753.32點，不僅摜破前波低點，更一度失守37,000點整數關卡，電金傳類股幾乎全面走弱，盤面一片綠油油。

美股昨夜遭遇全面性賣壓，Anthropic上市首日大漲仍無法提振市場信心，AMD遭放空機構點名，更加重半導體族群壓力。此外，聯準會理事華勒提出12月升息2碼的可能性，進一步加深緊縮疑慮。台股ADR同步走弱，台積電ADR下跌2.9%、日月光ADR重挫6.24%；台指期下跌500點、報38,107點。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低65元、報2,035元，聯發科（2454）開3,480元、台達電開932元、鴻海（2317）開215元、日月光投控開454元。

回顧台股19日表現，集中市場指數下跌1,768.02點、收38,426.89點，跌破年線，成交值降至8,971.39億元。三大法人合計賣超432.25億元，其中外資賣超243.12億元，投信買超43.9億元，自營商賣超（合計）233.03億元。

法人指出，台股本益比已由高檔22倍降至16.5倍，回到14至18倍合理區間，長線評價逐步浮現，但籌碼調整尚未結束，操作宜降低槓桿與持股水位，切勿貿然攤平。選股可留意貨櫃、散裝、航空及金融防禦型族群，AI則聚焦ASIC、半導體代工與散熱，等待籌碼沉澱後的止穩訊號。