受美股四大指數全面重挫逾2%拖累，台股今（20）日開盤面臨沉重賣壓，加權指數跳空開低780.76點，以37,646.13點開出後隨即湧現停損賣壓，早盤一度重挫逾1,400點、最低下探36,988.35點，連破38,000與37,000點兩道整數大關；台指期早盤亦急殺逾1,450點，市場恐慌情緒蔓延。

國際利空罩頂：美股四大指數全面重挫

周四（19日）美股雖有AI新創Anthropic掛牌首日大漲17.07%（收97.17美元）的史上最大IPO題材加持，仍難挽科技股頹勢。

加上聯準會（Fed）官員釋出偏鷹訊號推升12月升息預期，以及AI指標股利空連環爆，導致美股四大指數全面收黑：

道瓊工業指數：重挫1,101.11點（-2.19%），收49,097.06點，失守5萬點大關。 那斯達克指數：下跌550.68點（-2.25%），收23,879.20點。 標普500指數：下挫147.80點（-2.02%），收7,175.83點。 費城半導體指數：下滑233.07點（-2.41%），收9,419.72點。

個股方面，超微（AMD）遭放空機構狙擊指控涉入中國出口管制疑雲，重摔7.72%；輝達（NVIDIA）在前執行長黃仁勳離任後風波未平，傳出遭加州檢方發出調查傳票，續跌3.3%至145.98美元；台積電ADR亦跌2.9%，收352.09美元。

法人觀察：留意量縮止跌訊號

投顧法人分析，台股短線受外資提款、投信因應主動式ETF贖回賣壓，以及融資斷頭追繳等多重籌碼壓力影響，跌破年線後多頭結構轉弱。

在美國對AI產業監管與出口審查的不確定性完全消化前，建議觀察大盤何時出現「爆量換手或量縮止跌」訊號，以及權值股能否在政策護盤下率先回穩，作為判斷落底的關鍵指標。