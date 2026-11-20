台股震盪連帶影響新股抽籤買氣，一名網友在社群發文表示，近期收到化工股永光（1711）的股票申購通知，但目前市價與承銷價倒掛，直言「都跌爛了還通知申購，現抽現賠錢，狗才去抽」。貼文曝光後，隨即引發大批股民熱議，調侃聲與自嘲留言迅速洗版。

原PO貼出系統推播的申購通知畫面，據查該檔申購標的為永光（1711），但因近期股價走弱，現階段參與申購不僅沒有價差空間，甚至一中籤就面臨帳面虧損，讓他無奈吐槽系統還在此時推播通知，根本是叫人「現抽現賠錢」。

不少網友看到貼文後紛紛留言狂酸，「申購負報酬是抽籤還是丟水溝」、「現賺負的是三小，乾脆做公益，都必賠了」、「通知你被動抄家」、「現賺-0.5萬超好笑」、「打折出清大特賣 買到撞到」、「現在申購都賠錢，根本是坑」。