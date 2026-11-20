台股多頭今（20）日又要繃緊神經了！昨晚美股開盤原本還受惠於AI新創Anthropic掛牌首秀大漲，一度上演慶祝行情，沒想到下半場風雲變色，兩顆來自華爾街與美國司法界的超級震撼彈接連引爆，直接把費城半導體指數踹下水，終場重挫2.41%。

受美股翻黑拖累，台指期夜盤也跟著臉綠，一口氣大跌500點、收在38,107點，台積電期貨盤後同步走跌20元，這也意味著台股今日開盤就得正面迎戰38,000點整數大關保衛戰。

這波半導體殺盤的第一槍開在超微（AMD）身上。對沖基金Hunterbrook Capital週四拋出做空報告，直接點名AMD兩大痛點：

第一，在中國伺服器大廠浪潮被美國列入貿易黑名單後，AMD疑似仍持續提供韌體更新 第二，指控AMD透過「客戶融資與擔保」大玩循環交易，變相美化帳面業績

儘管AMD急忙跳出來澄清報告扭曲事實，但驚弓之鳥的市場根本不買單，股價盤中一度狂瀉11%，收盤仍重摔7.72%。

利空二：桃色風暴延燒成國安調查 加州檢方傳喚輝達

如果說AMD是被空軍突襲，那輝達（NVIDIA）就是陷入了政治與法律的泥淖。自從前執行長黃仁勳因緋聞風波去職後，風波非但沒平息，還正式升級成司法調查。

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）證實，已正式向輝達發出「調查傳票」，要徹查輝達與黃仁勳的相關往來（包括牽涉新加坡轉運商Megaspeed的緋聞對象），是否導致受管制的先進AI晶片與商業機密流向中國，同時還要追究輝達在風險揭露上，有沒有「刻意誤導投資人」。

從「AI救世主」變「監管箭靶」

過去兩年，只要沾上輝達跟AI題材就是市場眼中的「神」，如今卻接連面臨地緣政治審查與法律訴訟，市場情緒瞬間從狂熱轉為極度保守。

雖然財政部與國安基金昨日才剛溫情喊話，強調5,000億元銀彈已經進場點火穩盤，但在美股AI雙雄同步捲入「出口管制違規」與「司法傳票」的雙重烏雲下，外資短線提款壓力恐怕不小。

這波利空牽涉美國司法與國安層級，絕非一兩天就能消化完畢，建議投資人多看少做，等指數出現明確的「量縮止跌」訊號再進場，千萬別在半山腰急著搶反彈。