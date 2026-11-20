AI大廠Anthropic週四掛牌首日股價大漲逾17%，可惜未能帶動整體市場，美股4大指數全面收黑。法人分析，台股19日已跌破年線，整理時間恐拉長，金管會昨天也祭出第2波限空令。

台股19日重挫1768.02點，創史上第7大收盤跌點，終場收在38426.89點，一口氣失守40000點與39000點等兩道重要整數關卡，並且跌破年線約39368點，本週前4個交易日共下跌5248.23點。

Anthropic昨天掛牌，每股發行定價83美元，終場股價大漲17.07%，以97.17美元作收，創史上最大首次公開發行（IPO）規模。可惜未能帶動整體市場，週四美股4大指數盡墨。道瓊工業指數重挫1101.11點或2.19%，收在49097.06點。標普500指數下挫147.80點或2.02%，收7175.83點。

以科技股為主的那斯達克指數挫跌550.68點或2.25%，收在23879.20點。費城半導體指數下滑233.07點或2.41%，收9419.72點。

個股方面，超微（AMD）遭放空機構狙擊，指控其與美國黑名單的中國企業有業務關聯，股價大跌40.95美元或7.72%，收在489.19美元。輝達（NVIDIA）股價也續挫，終場下跌4.98美元或3.3%，收在145.98美元。台積電ADR跌10.53美元或2.9%，收352.09美元。

台新投顧策略長黃文清分析，美國期中選舉，民主黨大勝，市場擔心未來AI建置可能放緩；美國已升級對中國的AI晶片管制，將新加坡、泰國、馬來西亞、印尼與巴西等列入高風險國家，大家會擔心。加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下台，這對台灣影響相當大。

台股昨天跌破年線，黃文清認為台股多頭結構已改變，如果沒辦法在3天內迅速站回，行情可能陷入整理，時間將拉長。

黃文清觀察，台股這波想要V型反轉難度恐怕會比較高，AI產業出現一連串變化，現在第1波市場先殺評價，接下來要觀察企業交出的成績單會不會開始出現下修。