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空頭為何總是難以察覺？因為股市不會一路下跌 「近因偏誤」成最大陷阱
台股近期劇烈震盪，單日千點跌勢頻傳，卻也吸引投資人逢低布局元大台灣50（0050），甚至加碼元大台灣50正2（00631L）。然而，歷史股災顯示，熊市並非一路下跌，期間往往伴隨強勁反彈，投資人若將短線上漲視為落底訊號，恐面臨再次破底的風險。
回顧1929年美股大蕭條，道瓊工業指數在崩盤後曾出現約48%的反彈，隨後卻持續走低，直到1932年才觸底，較高點累計下跌近九成。
2000年網路泡沫破裂後，那斯達克100指數也在長期跌勢中多次出現逾20%的反彈，最終仍重挫超過八成，凸顯空頭行情可能反覆出現看似轉強的訊號。
投資人容易忽略長期熊市風險，部分原因與行為財務學的「近因偏誤」有關...
近年美股曾在2020年疫情及2025年關稅衝擊後迅速反彈，使部分人習慣將大跌視為買點。然而，歷史熊市也曾持續數月甚至數年，過去快速反彈的經驗，不代表每次修正都會重演。
若使用00631L等槓桿型ETF搶反彈，還須留意波動率耗損，這類商品追蹤標的指數的單日兩倍報酬，並非保證長期累積報酬等於指數兩倍；在反覆漲跌的行情中，即使指數最後回到原點，槓桿ETF仍可能因每日複利效果而產生損失，震盪越劇烈，影響通常越明顯。
面對台股修正，投資人不必將每次反彈都視為多頭重啟，也不宜單憑「已經跌很多」就重押；相較於猜測最低點，保留適當現金、分批投入並控制槓桿風險，更有助於應對可能延長的跌勢。
至於目前台股是否已進入熊市，仍須觀察後續價格走勢與基本面變化，不能僅憑單日漲跌判定。
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