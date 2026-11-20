台股持續狂崩，金管會救市再下重手，繼本月6日祭出五項穩市措施後，昨（19）日宣布擴大限空令，除進一步壓縮借券賣出委託量，也新增個股跌幅3.5%隔天禁止平盤以下放空，從限制放空數量升級為價格、數量雙重管制，力抗空方賣壓。

台股昨天重挫1,768點，據金管會統計，昨天上市股票有557檔、上櫃471檔，合計1,028檔收盤跌幅達3.5%以上，占整體1,986家上市櫃公司的51.8%，意味著今日有逾半數上市櫃股票、共1,028檔將禁止平盤以下放空。證期局副局長黃仲豪提出加碼限空令的三大原因：台股超跌、股價與基本面脫鉤、跌勢過快。

這是金管會在2022年10月後、睽違四年再度祭出「有條件限空令」。根據統計，以往金管會祭出有條件限空令後，台股空方力道遭受壓抑，低點加速浮現，例如2020年3月新冠疫情時，限空措施上路後一日、五日、20日漲幅相當明顯，60日後更漲達32.6%，至於2022年10月時隨美聯準會（Fed）升息利空鈍化，拉長至20日後亦有一成以上漲幅。

金管會昨天公布的第一道措施為「有條件禁止平盤下放空」，是指個股當日收盤跌幅達3.5%以上，隔日融券、借券賣出就不得低於前一交易日收盤價。若隔日跌幅仍達3.5%，限制將持續。

例如，某股票昨日收盤跌到100元、跌幅已超過3.5%，今日投資人委託單的放空價格就不能低於100元。

另一道措施則從「量」下手。金管會上一波將每日借券賣出委託上限從前30日均量的30%砍至3%，今日起再降至1%、寫史上最低，進一步壓縮空方操作空間。

黃仲豪說，先前將借券賣出上限降至3%已見成效，這次再收緊至1%，搭配有條件平盤下禁止放空，一個限價、一個限量，雙管齊下減少空方賣壓，讓投資人有更多時間冷靜評估交易。

截至18日，整戶擔保維持率仍有163.16%，高於160%警戒線；借券賣出占市場成交值比率僅1.25%，兩項指標未明顯惡化。