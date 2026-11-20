台股11月來盤中高低點震幅擴大，為短線帽客創造絕佳操作空間。據臺灣證券交易所昨（19）日統計加計券商相關回饋條件推估，11月以來的14個交易日，期間當沖客實際淨賺額度上看80億元，完勝抱股的波段投資人。

根據統計，本月以來集中市場當沖總買進金額6.09兆元、總賣出金額6.11兆元，全體當沖客稅前帳面價差達219.5億元；若以大戶與數位帳戶常見的2.8折手續費優惠及0.15％當沖證交稅估算，扣除稅費後全體當沖族群實際淨賺高達79.13億元。

觀察11月各交易日表現，集中市場已連續14個交易日當沖帳面價差全數維持正數，當中應有不少短線客在行情波動中精準掌握日內轉折節奏。其中，6日當沖帳面價差高達51.1億元，18日及4日亦分別賺進26.9億元、26億元；且18日當沖買進與賣出金額占大盤比重雙雙衝破52％，創下新歷史新高，昨日雖隨著指數跌破年線、成交量縮小等市場觀望因素，當沖比降溫但仍維持在四成以上。

進一步精算交易成本，11月以來當沖總賣出金額約6.11兆元，依現行現股當沖證交稅減半0.15％估算，共貢獻國庫約91.69億元稅收，扣除證交稅後淨價差為127.82億元。至於券商手續費部分，14個交易日雙邊總成交金額合計約12.2兆元，即便以一般散戶常見的電子下單六折估算，手續費成本約104.34億元，加計證交稅後全體當沖客仍守住約23.48億元淨利。

法人指出，在量能未明確回穩前，採不留倉短打策略，或為妥善應對之道。