台股昨（19）日摜破年線支撐，收38,426點，逼近前波低點，金管會緊急宣布自今日起升級限空令。富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清認為，限空令2.0可望降低空頭氣焰，切斷殺盤的負向循環，有助底部確立。

陳奕光認為擴大限空令有三大意義，首先，這波新制是繼11月9日首波措施後的重磅加碼，象徵監管層從單純限制放空數量，正式升級為價格與數量的雙重防線。

第二，昨日上市櫃公司有284檔跌停、權值股也面臨沉重賣壓。有條件限空令，以個股跌幅逐檔認定，將使今日起有相當高比例個股被納入平盤下限空範圍。這能有效切斷急跌、放空、融資追繳、再殺盤的負向循環，讓市場情緒有喘息與消化的空間。

第三，可減少下跌的加速度。除聚焦空方力道是否收斂，市場更關注金融機構進場承接績優股的意願，以及上市櫃公司執行庫藏股的實際買盤力道。

陳奕光認為，觀察從過去幾次台股實施限空令經驗，政策宣布後的短線幾天仍可能隨國際盤震盪，不會馬上立竿見影，但拉長到20至60個交易日，通常都有助於底部確立。現階段建議投資人檢視持股的財務體質與基本面，避免在恐慌情緒下過度使用槓桿或盲目殺低。

黃文清指出，加權指數再次回測前波低點，若短期內無法順利站回年線，今年高點將可能形成中長期台股難以突破的壓力，因此，預期指數跌深，融資有效減肥後，股價會反彈，但短期已難以期待股價恢復多頭，預估整理時間恐拉長。

處在「基本面具支撐、但評價面與融資面正在去槓桿」的過渡期，資產配置應採取防禦與精選並重的策略，將核心部位集中於具備技術護城河、且直接受惠2027年確定性訂單的先進製程晶圓代工、高階封測與關鍵電源散熱龍頭及評價偏低的AI伺服器股。