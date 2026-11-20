台股昨（19）日上演年線保衛戰，受融資追繳、市場恐慌情緒衝擊，盤中一度重挫1,935點至38,259點摜破年線，上下震盪達2,056點。法人指出，後續行情需緊盯技術面、籌碼面等「四大止穩訊號」與「兩大國際變數」作為研判底部依據。

台股昨失守年線關卡，新台幣匯價也再度走弱，盤中一度貶至33.04元，但隨著出口商進場拋匯，盤中呈現區間波動，尾盤則在央行積極調節下，終場收在32.942元，升值0.5分，總成交量32.82億美元。展望後市，匯銀主管也說，除關注國際美元走勢是否續強之外，近期影響新台幣最大的關鍵仍是台股及外資動向。

加權指數昨早盤一度翻紅至40,315點，昨重挫1,768點，寫史上第七大收盤跌點，收38,426點，成交量縮至9,429億元。外資昨賣超243.1億元，連四賣，但賣超力道已減輕；自營商賣超233億元、連四賣；投信買超43.8億元、連二買；八大公股行庫則大力買超360.1億元、連四買積極護盤。

展望後市，第一金投顧董事長黃詣庭、兆豐投顧董事長留政鈺、凱基投顧董事長朱晏民等表示，目前市場恐慌已有過度反應跡象，短線指數區間暫看38,000點至42,000點，下檔先觀察前波低點37,837點防守力道；若遇極端情況跌破，今年2月底高點35,579點成為下一波防線，但主管機關擴大有條件限空令，破底機率低。

法人也說，台股行情止穩有四大訊號，一是技術面收腳且年線未實質跌破，故須觀察大盤後續能否出現連續下影線，且39,368點年線關卡未被實質有效跌破，並守住前低37,837點支撐。二是融資籌碼有效減肥，昨上市櫃融資減肥334.6億元，若餘額單日大減400億元，且波段減幅大於指數跌幅，代表浮額有效清洗。

三是外資賣壓減輕、空單回補。近來外資現貨賣超幅度已持續收斂、台指期從約10萬口淨空單也開始下降，加上近期受金管會加強限空令影響，先前大力調節台股的港資避險基金賣空部位傳出將回補。

四是弱勢指標股止跌回穩，故須觀察這波殺盤重災區的AI指標、大型權值股能否率先止跌，以及受投信贖回壓力影響的主動式ETF成分股能否回穩。

牽動後市的兩大國際變數有二，一是Anthropic IPO後表現。二是輝達創辦人黃仁勳12月1日赴美國會聽證與美中俄會談後續。