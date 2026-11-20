台股昨（19）日終場重貶1,768點，失守年線關卡，國安基金證實已實質進場護盤，國安基金官員昨日受訪時表示，台股短期雖然受到輝達等事件影響，但台灣基本面仍相當穩健。政府將持續護盤。

官員指出，等不確定因素消除後，相信股市將回歸正軌，該官員強調國安基金將會盡全力維護股市穩定，呼籲投資人要有信心。

國安基金官員昨日指出，台股基本面良好，在基本面沒有改變的情況下，台股昨日跌幅卻比日、韓還深，主要是受到輝達等事件影響，由於台灣供應鏈為輝達長期且緊密的合作夥伴，市場憂心未來發展及演變，在不確定因素之下，投資人顯得觀望。

但官員認為，輝達身為AI產業的領導企業，不論誰出線擔任CEO（執行長），最終一定會找到最適合的人選，繼續領導AI產業發展，等輝達不確定因素消除後，相信股市將會回歸正軌，希望投資人要有信心。

官員也強調，台灣基本面相當穩健，根據主計總處預估今年全年經濟成長為11.05%，在經濟表現如此亮眼的表現下，股市似乎反應過度 ，呼籲投資人要理性看待。

官員也首度證實，國安基金已經積極護盤當中，強調將會盡全力維護股市穩定，呼籲投資人不必過度擔心；對於金管會祭出有條件禁空措施，官員則說，尊重金管會的作法，相信這些措施將有助穩定股市。

國安基金在本月6日下午召開臨時委員會議，在4萬點左右的高點，啟動第十次護盤任務，主要是考量國際政經情勢不確定性，經國安基金管理委員會討論及共識決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。這也是歷次國安基金進場的指數最高點位置。此外，早在國安基金宣布進場前，公股行庫已扮演先鋒，積極建立部位。

國安基金這次手握5,000億元額度，究竟會買什麼也引發市場關注，從近五次進場的操作經驗來看，五次都有買進台積電、鴻海、台塑、廣達、台達電、富邦金等六檔；另外，也有四次皆買進統一、台化、南亞、日月光、國泰金、中信金，顯見國安基金特別青睞大型權值股。近日在國安基金進出的券商，也發現受訪買超的股票集中台積電、聯發科、台達電、日月光等重量級權值股。