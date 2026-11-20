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台化世界萬泰科 爆違約交割
台股近期劇烈震盪，昨（19）日再傳個股違約交割案件。依臺灣證券交易所、櫃買中心昨盤後公告，上市個股中，台化發生4,172.8萬元鉅額違約交割，上櫃個股則有世界、萬泰科兩檔，金額分別為4,925.3萬元、3,794.5萬元，三起合計約1.28億元，申報券商均為元大和平分公司。
統計今年以來，加計昨日的台化在內，集中市場上市公司已累計發生20起違約交割案；若合併計算整體上市櫃市場，今年來已累計出現45起違約交割案。
依台股「T+2」交割制度推算，昨日申報的違約案件為本周二（17日）之交易成交件。當天台股集中市場震盪大洗盤，終場跌947.97點，雖台化當日股價逆勢小漲1％、收在70.5元，但受整體大盤劇烈波動影響，仍傳出投資人資金調度不及而未能如期完成交割。
櫃買市場則有世界、萬泰科兩檔違約交割，金額各為4,925.3萬元和3,794.5萬元，由元大證券和平據點通報。
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