盤勢分析

近期台股受到利率預期、AI政策不確定性、科技新品出貨遞延等影響，市場風險偏好降溫，第4季可能維持震盪整理格局。投資人觀望氣氛偏濃、科技股波動加大下，市場底部是否確立仍需觀察，短線指數可能持續受到消息面與資金動向影響。

不過，股價修正尚未伴隨基本面明顯轉弱，目前美股與台股2027年企業獲利預估均未明顯下修，反映企業訂單能見度仍具支撐。展望2027年，新一代AI伺服器及運算平台預期第1季增加出貨，相關供應鏈營收貢獻有望逐步顯現。

相較第4季新品轉換與出貨遞延空窗期，明年第1季可望迎來較明確基本面催化因素，後續市場焦點也將逐步由短期消息面，回到企業實際營收與獲利表現。

投資建議

現階段投資策略仍應聚焦企業獲利與訂單能見度。AI長期需求趨勢並未改變，但隨GPU、自研晶片及不同AI運算架構持續發展，未來需求可能在不同平台與供應商間重新分配，選股重要性也進一步提高。產業布局方面，可持續關注ABF載板、CCL、PCB、電源、光通訊及AI伺服器等台灣具競爭優勢供應鏈。

此外，AI產業快速成長也伴隨產品規格、出貨時程及政策變化等不確定性，部分企業若過度集中單一客戶或單一平台，營運波動可能相對放大。相較之下，具技術門檻、產業領先地位及多元客戶基礎的企業，在不同運算平台需求移轉過程中，較有機會持續掌握成長商機。

操作上不宜因短期題材追高，亦應適度降低槓桿，可利用市場修正重新檢視企業基本面，優先布局2027年訂單能見度較高、獲利成長明確且評價合理公司。