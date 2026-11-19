金管會救市再下重手。19日宣布「有條件平盤下禁空令」，20日起逾半數上市櫃股票、共1,028檔禁止平盤下放空，等於台股每兩檔就有一檔受限。證期局副局長黃仲豪提三大原因：台股超跌、股價與基本面脫鉤、跌勢過快。

據金管會統計，19日上市股票有557檔、上櫃471檔，合計1,028檔收盤跌幅達3.5%以上，占整體1,986家上市櫃公司的51.8%，意味逾半數個股20日將受到放空價格限制。

這也是繼2022年10月後，睽違約四年再度祭出「有條件禁空令」，更是近十年第四次啟動。

第一道措施「有條件禁止平盤下放空」，是指個股當日收盤跌幅達3.5%以上，隔日融券、借券賣出就不得低於前一交易日收盤價。若隔日跌幅仍達3.5%，限制將持續。

例如A股票19日收盤跌到100元、跌幅已超過3.5%，20日投資人委託單的放空價格就不能低於100元。

另一道措施則從「量」下手。金管會9日才將每日借券賣出委託上限從前30日均量的30%砍至3%，20日起再降至1%、寫史上最低，進一步壓縮空方操作空間。

黃仲豪說，先前將借券賣出上限降至3%已見成效，這次再收緊至1%，搭配有條件平盤下禁空令，一個限價、一個限量，雙管齊下減少空方賣壓，讓投資人有更多時間冷靜評估交易。

值得注意的是，截至18日，整戶擔保維持率仍有163.16%，高於160%警戒線；借券賣出占市場成交值比率僅1.25%，兩項指標未明顯惡化，金管會為何仍要再下重手？

黃仲豪提出三大原因，一是近期台股相對亞股跌幅較深；二是上市櫃公司營收、獲利仍佳，股價走勢卻與基本面脫鉤；三是近期跌勢過快，反映投資人信心不足。

據統計，11月9日至19日下午1時30分，台股累跌3.21%，同期日股漲3.23%、韓股漲0.12%，台股表現明顯落後主要亞股。

基本面則呈現反差。上市櫃公司前十月累計營收達56.75兆元、年增39.05%，顯示企業營運仍有支撐，與近期股市重挫走勢不同調。

黃仲豪強調，擔保維持率及借券占比只是參考指標，還須綜合國際股市、台股跌勢及技術面等數據，不能單憑兩項指標判斷是否需要救市。

至於強力限空是否壓縮市場流動性？金管會表示，將請證交所及櫃買中心追蹤實施後的成交量變化，並鼓勵證券自營商履行造市義務。

金管會坦言，目前國際情勢變動大，難以預估禁空令將實施多久，未來將視國內外市場變化動態評估。