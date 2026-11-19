台股近期劇烈震盪，集中市場再傳個股違約交割案件。臺灣證券交易所19日盤後公告，上市公司台化（1326）發生鉅額違約交割，申報證券商為元大和平分公司，個股違約總金額高達新台幣4,172.8萬元，為今日唯一達資訊揭露標準之上市個股。

統計今年以來，包含今日新增的台化在內，集中市場上市公司已累計發生20起違約交割案；若合併計算整體上市櫃市場，今年以來則已累計出現45起違約交割案。

依台股「T+2」交割制度推算，今日申報的違約案件為本周二（17日）之交易成交紀錄。當天台股集中市場大跌947.97點，雖台化當日股價逆勢小漲1％、收在70.5元，但受整體大盤劇烈波動影響，仍傳出投資人資金調度不及而未能如期完成交割。

法人提醒，近期台股盤勢波動加劇，投資人應審慎評估自身財務狀況與交割能力，切勿過度擴張信用，並隨時留意交割帳戶餘額，避免因違約交割影響個人信用紀錄並承擔相關法律責任。