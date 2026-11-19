台股跌破年線，從力守40,000點變成陷入38,000點保衛戰，金管會收盤後火速宣布第二波限空令，金管會也出具最新統計，對於新加入的股價下跌超過3.5%的限空門檻，證期局盤點共有557檔上市公司、471檔上櫃公司的股價下跌超過3.5%，共有1028家，合計占1900多家的上市櫃公司已超過半數，將在20日被限制不得低於前一交易日收盤價融券或借券賣出，若持續符合跌幅條件，限制就會延續。

對於再追加第二波限空令，證期局副局長黃仲豪在金管會例行記者會上指出，觀察最近跌勢和國際的比較，認為台股已經超跌，包括今日台股在亞股當中跌幅相對重，已有信心不足的問題；他指出，國內上市櫃公司的基本面都很好，希望投資人能更多冷靜思考的時間來作股票買賣的考量，才會採取第二波限空令的5項措施，而且也鼓勵金融業、券商、上市櫃公司伺機買股，也希望透過第二波的措施，能控制空方的力道。

以往禿鷹總會在股匯衝擊時發動空方攻擊，是否已觀察到相關形跡？黃仲豪表示，證交所與櫃買中心隨時都在密切監控是否有空方勢力非法操控股市，一旦有掌握到，會馬上移送法辦。

對於這波限制令的持續時間，黃仲豪說明，上次（指俄烏戰爭）實施126天，實施較長因為是戰爭因素，這次則會動態性觀察國際政經情況及國內股市波動情況來考量，不會預設時間表，或比照上次的情形，來決定要實施多久。

11月18日的借券比重現在已是1.25%，現在則降至1%，對此黃仲豪表示，金管會希望能再減少空方的力道；金管會限制借券比重，最低的時候是在2008年次貸風暴時曾把比重降至0.3%，不過當時制度標準不同，公式不太一樣，黃仲豪指出，倘若是相同計算方式，這次的1%為最低。