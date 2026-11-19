台股19日重挫，收在38,426.89點，大跌1,768.02點，跌幅4.4%，以一根長黑K收盤，且跌破年線，國安基金宣布進場以來的漲幅全數回吐，面對跌跌不休的走勢，投資人最關心的是 「底部在那裡」？現階段怎麼操作？法人直言，目前投資人信心不足，負面情緒下加重跌勢，短線低點先看融資減肥程度，且前低不能跌破，現階段不急著出手買股。

2026-11-19 15:18