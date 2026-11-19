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台股狂瀉1768點 新台幣尾盤急拉翻升…央行連日阻貶壓力沉重
台股今（19）日重挫1768點，創史上第七大收盤跌點，新台幣匯率也面臨沉重貶值壓力，盤中一度貶破33元大關，最低觸及33.04元，不過尾盤在央行進場調節下，匯價急速拉升，終場收在32.942元，反而小幅升值0.5分，連續多日上演央行尾盤阻貶戲碼。
台股今日開低走低，加權指數終場收在38426點，重挫1768點，跌幅4.4%，失守年線，外資持續賣超243億元，股市賣壓也對新台幣形成壓力。
新台幣今日以32.96元開出，盤中一度貶至33.04元，隨後震盪劇烈，下午多次逼近33元關卡，尾盤再度出現明顯拉抬，最終由貶轉升，全天成交量22.63億美元。
匯銀主管認為，央行連續多日出手阻貶，顯示守住33元整數關卡的態度明確，但在外資持續撤出台股、美元維持強勢下，總新台幣連續多日，盤中都貶破33元來看，央行承受的壓力已相當沉重。尤其股市短期跌勢未止，央行即使連日成功守住33元，後續能否持續抵擋市場貶值壓力，仍有待觀察。
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