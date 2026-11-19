雖然輝達（NVIDIA）財報與財測優於市場預期，但股價18日仍下跌2.9%，加上聯準會釋出偏鷹訊號，美股普遍走弱，台股19日開低走低，終場重挫1,768.02點，收在38,426.89點，跌幅4.39%，摜破年線，成交值縮減至8,953億元；本周以來已累計下跌5,248.23點，市場賣壓沉重。三大法人連4賣、合計賣超461.03億元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超243.12億元，投信買超15.13億元；自營商則擴大賣超（合計） 233.03億元，其中自行賣超18.63億元、避險賣超214.4億元。

集中市場指數19日開低走低，盤中最高來到40,315.53點，最低下探38,259.70點，高低震盪達2,055.83點。合計集中市場與櫃買市場合計僅122家上漲、1,903家下跌，漲停家數僅鼎固-KY（2923）、裕山（7715）、樂意（7584）3家，跌停家數高達283家。

盤面上，五大權值股全面走弱，合計拖累大盤約785點。其中，台積電（2330）下跌3.45%，收2,100元，成交值放大至1,023.8億元，單檔拖累大盤近578點；聯發科（2454）下跌5.58%，收3,720元，影響指數約103點；台達電（2308）下跌5.66%，收1,000元，拖累約45點；日月光投控（3711）下跌8.03%，收504元，影響約56點。相較之下，鴻海（2317）僅小跌0.23%，收220.5元，在五大權值股中相對抗跌。

千金股同樣遭空方重砲狙擊，盤中家數一度縮減至32檔。股王信驊（5274）、股后創意（3443）雙雙下殺跌停，分別跌至8,730元、6,000元。川湖（2059）盤初一度翻紅，最高來到6,570元，隨後跌破6,000元並觸及跌停，之後隨跌幅收斂，一度超越創意、意圖爭奪股后寶座。終場千金股家數回升至34檔，但仍有20檔以跌停作收，僅祥碩（5269）逆勢上漲1.29%，收在1,180元，成為千金股中唯一收紅的個股。

PCB族群更成為這波修正的重災區，載板四雄南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）及臻鼎-KY（4958）全面跌停，從上游材料、銅箔基板到PCB製造廠也幾乎無一倖免。包括騰輝電子-KY（6672）、榮科（4989）、定穎投控（3715）、競國（6108）、台郡（6269）、泰鼎-KY（4927）、健鼎（3044）、柏承（6141）、燿華（2367）、台光電（2383）、毅嘉（2402）、博智（8155）、亞電（4939）、銘旺科（2429）、金像電（2368）、聯茂（6213）、建榮（5340）、台燿（6274）、霖宏（5464）、鉅橡（8074）、德宏（5475）、律勝（3354）、金居（8358）、華通（2313）、富喬（1815）及台虹（8039）等，均以跌停作收，賣壓從載板擴散至整體PCB供應鏈。

值得注意的是，輝達代理執行長的財務長柯蕾絲（Colette Kress）日前點名與景碩、矽品、京元電子（2449）、欣興及鴻海等台廠擴大合作，原本具有供應鏈題材支撐，但在市場賣壓籠罩下，利多未能有效提振股價。景碩、欣興及京元電均以跌停作收，鴻海也小跌0.23%，凸顯當前市場資金撤出AI概念股的壓力，已凌駕個別產業利多。