台股跌破年線，從力守40000點變成陷入38000點保衛戰，金管會收盤後火速宣布第二波限空令，業界人士指出，此次最大的差別，在於金管會已經從單純限制放空數量，升級為放空數量和放空價格的雙重管制，尤其新增個股跌幅3.5%的價格限制。

11月20日起第二波限空令的三大重要變化，包括了新增放空價格限制，以及借券賣出委託量上限再降。個股當日收盤跌幅達3.5%以上，次一交易日不得低於前一交易日收盤價融券或借券賣出；若持續符合跌幅條件，限制就會延續。而借券賣出委託量上限則從第一波的3%調降至1%，幅度比第一波再縮減66.7%。

此外亦包括了擴大穩定市場的政策呼籲，包括鼓勵金融業買進績優股、自營商提供流動性，以及上市櫃公司實施庫藏股。

而在這三大類第二波限空令加碼的新措施上，業界最矚目的焦點，在於此次新增個股當日收盤跌幅達3.5%的門檻，次一交易日不得低於前一交易日收盤價融券或借券賣出，而且這是針對個別股票及台灣存託憑證的收盤跌幅，並非以大盤指數跌幅作為啟動條件。

也就是說，限空令並非以大盤跌幅為判斷標準，而是逐檔股票認定。因此，11月19日究竟有多少檔上市櫃股票跌幅達3.5%，將直接決定11月20日有多少檔股票受到新措施的價格限制，這也成為觀察這次限空令實際影響範圍的重要指標。

舉例來說，倘若今天有1000檔上市櫃的股票收盤跌幅達3.5%以上，那麼20日就不能用低於19日的收盤價來融券或借券賣出，等於涵蓋超過市場上一半的上市櫃股票，都會受到這層限制，這項新的限空令，已經從數量的管制延伸到價格的管制。