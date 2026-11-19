台股19日重挫，收在38,426.89點，大跌1,768.02點，跌幅4.4%，以一根長黑K收盤，且跌破年線，國安基金宣布進場以來的漲幅全數回吐，面對跌跌不休的走勢，投資人最關心的是 「底部在那裡」？現階段怎麼操作？法人直言，目前投資人信心不足，負面情緒下加重跌勢，短線低點先看融資減肥程度，且前低不能跌破，現階段不急著出手買股。

台股早盤以40,145.73點開出，下跌49.18點，雖曾一度翻紅衝達40,315.53點，但在賣壓沉重下再往下探底，盤中一路失守40,000點、39,000點、38,000點，一度下探至38,259.7點，重挫1,935.21點，終場收在38,426.89點，下跌1,768.02點，失守年線。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股走勢在今日亞股中最弱，在盤中並沒有特別的不利消息下跌勢沉重，主要是投資人信心不足，融資及斷頭賣壓出籠所造成，大盤指數開低走低且快速回測前低，終場出現長黑K收盤且跌破年線，是相對不利的走勢。

黃詣庭強調，除了11月6日盤中低點37,837點不能跌破之外，周四將在那斯達克掛牌的Anthropic也相當關鍵，因是第二家IPO的大型AI股，市場關注IPO首日的表現，台股今日的大跌原因中，也可能是市場擔心Anthropic掛牌首日的表現，先行降低部位。

黃詣庭認為，集中市場及櫃買市場都是重挫，20日是周末，從以往經驗來看，投資人持股信心不會顯著回升，追價、低接買盤也不會太強，除非Anthropic的IPO表現很好，目前先看下周有沒有機會反彈。

黃詣庭指出，台股近期的下跌，國安基金宣布進場以來的漲幅已全數回吐，等同於回到原點，反彈需看市場信心何時回復，他強調，輝達的財報、財測很好，且釋出對供應鏈合作不變的態度，整體來看，是利多是大於利空的財報結果，但台股卻是以負面情緒來反應，反而是過度悲觀。

黃詣庭認為，以往出現過度悲觀情緒時，短線低點已快出現，後續要觀察的是融資餘額的減幅，如果今日融資可以有效減少400~500億元，且積極型的市值型正2融資不能不退反增，預期融資餘額降至4,500~4,600億元，融資清洗的差不多，籌碼乾淨有利反彈。

黃詣庭表示，未來反彈的訊號要看兩個要點，一是前低不破，二是出現長下影線或是搭配跳空長紅，若沒有，恐仍是反覆測試底部的走勢；操作上，目前不急著出手，等待負面情緒宣洩，市場有明確落底訊號時再進場。