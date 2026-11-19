金管會救市再下重手。19日宣布20日起祭出「有條件禁空令」，個股收盤跌幅達3.5%以上，隔日就禁止平盤下放空，睽違約四年再出手；借券賣出上限也從3%再砍至1%，兩道措施同步壓縮空方操作空間。

這也是繼2022年10月俄烏戰爭引發金融市場動盪後，睽違約四年再度祭出「有條件禁空令」，企圖防止空方交易加重台股跌勢。

依現行規定，若個股跌幅達10%，隔天平盤以下就不能放空；20日起的穩定措施，則是個股跌幅達3.5%以上，隔天就禁止平盤以下放空。

例如A股票19日收盤300元，當天跌幅達3.5%以上，20日投資人融券或借券放空時，委託價格就不能低於300元，但仍可在300元以上放空，一般持股賣出則不受影響。

第二道措施則直接瞄準借券放空。金管會9日才將個股每日借券賣出委託上限從前30日均量的30%砍至3%，20日起再壓低至1%，等於原有放空額度僅剩三十分之一。

市場認為，融券交易多見於一般投資人，借券放空則以外資與機構法人為主，兩道措施被視為瞄準內資與外資空方而來。

金管會曾在2020年3月新冠疫情、2022年10月國際股市動盪時，祭出相同的有條件禁空令，這次再度動用，顯示穩市措施持續升級。

若「有條件禁空令」依舊無法提振內資信心？金管會下一步是甚麼？依照金管會救市措施，下一步就只能再擴大打擊面，採取「平盤下全面禁止放空」，甚至進一步「全面禁止放空（不論平盤上下）」，但預計量能恐會更加萎縮。