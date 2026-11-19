AI資料中心快速擴建，帶動全球電力需求進入長期成長周期，電網升級、變壓器及儲能設備需求同步升溫。富邦投顧指出，全球重電產業已由傳統景氣循環轉向結構性成長，隨AI資本支出、能源轉型及能源安全需求推進，預期未來5至10年產業成長動能可望延續。

富邦投顧表示，根據IEA預估，2026至2030年全球用電需求年複合成長率（CAGR）達3.6%，全球資料中心用電量則將由2024年的415TWh，增至2030年的945TWh。隨大型AI資料中心用電規模擴大，發電、輸配電及儲能等基礎建設投資需求同步增加。

其中，美國用電需求受AI資料中心及製造業回流帶動，電網併網等待時間拉長，加上變壓器、燃氣渦輪等設備交期延長，供電速度成為資料中心建置的重要限制。富邦投顧認為，AI業者對穩定供電及建置時程的重視程度提高，將帶動天然氣發電、燃料電池、儲能及微電網等能源架構發展，美國電力基建可望進入多年資本支出周期。

富邦投顧指出，美國電網升級及供應鏈降低對中國大陸依賴，有利具備技術、認證及海外供貨能力的台廠拓展市場。其中，華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）、東元（1504）及士電（1503）可望受惠電網建設與AI資料中心需求；美股則看好Bloom Energy（BE US）及GE Vernova（GEV US）。

富邦投顧認為，全球電網汰舊換新、AI新增用電需求及能源轉型將共同推升重電設備需求，台灣廠商可望受惠國內電網投資及海外市場商機，維持重電及儲能產業長期正向看法。