台股大盤今天大跌1768.02點作收，金管會收盤後緊急宣布限空令再加碼當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得低於前一交易日收盤價放空，以及調整每日盤中借券賣出委託數量等措施， 20日正式上路。

為維持證券市場之秩序及穩定性，金管會已於115年11月9日採行調整每日盤中借券賣出委託數量及融券保證金成數等相關穩定股市措施。台股基本面尚稱穩健，且上市櫃公司營收表現創新高，我國資本市場亦具韌性，但受國際政經情勢影響，投資人信心不足，近期台股呈現大幅波動，金管會宣布自115年11月20日起再採行下列措施：

一、 當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得低於前一交易日收盤價放空：

(一) 投資人融券賣出或向證券交易所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市（櫃）股票及臺灣存託憑證，於該有價證券當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，惟次一交易日之收盤價跌幅仍達3.5%以上，則持續進行價格限制措施。但證券商及期貨商因辦理業務之買賣報價或避險需求所為之融券及借券賣出，不在此限。

(二) 適用前開限制不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出之有價證券，投資人從事該有價證券當日沖銷交易，現券賣出後未完成反向交易，其賣出價格低於前一交易日收盤價者，不得變更交易類別為融券賣出或借券賣出。另請證券商提醒投資人相關交易風險。

二、 調整每日盤中借券賣出委託數量：由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之3%調降為1%，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

三、 鼓勵金融業買進具有投資價值之績優股票：國內上市櫃公司截至115年10月底累計營收約56.75兆元，較去年同期成長39.05%，截至115年第3季累計稅前淨利約6兆6,126億元，較去年同期成長86.43%，顯示台股基本面尚稱穩健，鼓勵金融業買進基本面佳之績優股。

四、 鼓勵證券自營商履行造市義務：呼籲證券自營商依證券商管理規則第30條規定，扮演良好專業中介機構角色，發揮市場調節功能，提供台股充分流動性，以提振市場投資信心。

五、 鼓勵上市櫃公司適時實施庫藏股制度：經統計截至11月18日止，上市櫃公司目前執行中之庫藏股計有39件，預計最大可買回金額共計約274.04億元。鼓勵上市櫃公司可視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時評估實施庫藏股，以保障股東權益及強化投資人信心。